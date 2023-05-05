أعلنت محافظة السويس تعريفة مواصلات العين السخنة 2023 بعد الزيادة الجديدة، والتي تراوحت بين 7 إلى 10%، وذلك بين منطقة العين السخنة جنوب مدينة السويس والمناطق والضواحي والأحياء الأخرى في المحافظة.

تعريفة مواصلات العين السخنة 2023 بعد الزيادة الجديدة

اعتمد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، تعريفة مواصلات العين السخنة 2023 بعد الزيادة الجديدة، حيث تم إقرار التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية، والتي تربط أحياء المحافظة ببعضها، وكذلك بين محافظة السويس والأقاليم والمحافظات الأخرى بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر لتر السولار ليصبح 8.25 جنيه، دون تحريك البنزين أو الغاز الطبيعي.

أسعار المواصلات في العين السخنة 2023 بعد الزيادة الجديدة

وجاءت تعريفة مواصلات العين السخنة 2023 بعد الزيادة الجديدة على النحو التالي:

- من السخنة إلى موقف مدينة الصباح: من 15 إلى 16.5 جنيه.

- من موقف العين السخنة إلى قرية أميجو: من 7.5 إلى 8.25 جنيه.

- من موقف السخنة إلى ميناء الأتكة: من 3.75 إلى 4.25 جنيه.

- من موقف العين السخنة بمدينة الصباح إلى الأدبية: من 3.75 إلى 4.25 جنيه.

- من موقف العين السخنة إلى بورتو العين السخنة: من 27.30 إلى 30 جنيها.

- من موقف العين السخنة إلى الزعفرانة: من 27.30 إلى 30 جنيها.