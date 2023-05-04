تعريفة مواصلات المنصورة 2023 بعد الزيادة الجديدة في كل المواقف

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم، تعريفة مواصلات المنصورة 2023 بعد الزيادة الجديدة، في كافة المواقف العامة، وألزمت السائقين بوضع قيمة المواصلات على الخط الذي يعمل عليه بعد تحريك أسعار السولار بمقدار جنيه واحد في لتر السولار بسعر 8.25 جنيه.

وشكلت المحافظة غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين، وأكدت أهمية وجود البدائل والحلول لأي مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور.

تعريفة مواصلات المنصورة 2023 بعد الزيادة الجديدة

تفقد اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اليوم الخميس كافة الخطوط داخل موقف سندوب الذي يضم خطوط داخلية لعدد من المراكز لربطها بمدينة المنصورة منها: السنبلاوين، وميت غمر، وأجا، وتمي الأمديد، والتقي بعدد من المواطنين لالتزام السائقين بتطبيق تعريفة مواصلات المنصورة 2023 بعد الزيادة الجديدة عقب قرار تحريك أسعار السولار تنفيذاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ليكون سعر اللتر الواحد ليصبح 8.25 جنيه.

تعريفة مواصلات المنصورة 2023 من موقف ميت خميس

المنصورة - أويش الحجر 2.5 جنيه

المنصورة - ميت خميس 2.5 جنيه

المنصورة - منية سمنود 2.5 جنيه

المنصورة - طناح 4.25 جنيه

المنصورة - الدنابيق - النزهة - جديدة الهالة - ميت عزون – الخليج 2.5 جنيه

المنصورة - ميت مزاح - الريدانية - سلامون - شها - ميت الصارم - سللنت - برق العز الخيارية – الجميزة 2.25 جنيه.

المنصورة - ميت العامل - تمي الأمديد 4.25 جنيه.

المنصورة - كفر صقر 10.75 جنيه

المنصورة - میت خميس 2 جنيه

المنصورة – كفر بداوي 3 جنيهات

المنصورة - كفر البرامون - البهو فريك 2.75 جنيه

المنصورة- منشأة صبري ـبو علم - الربع – البيضا 4.5 جنيه

تعريفة مواصلات المنصورة 2023 من موقف طناح

المنصورة - ميت فارس 5.75 جنيه

المنصورة - طناح 4.75 جنيه

المنصورة - ميت على 2.5 جنيه

المنصورة - برق العز 2.5 جنيه

تعريفة مواصلات المنصورة 2023 من موقف كوم الدربي

المنصورة - شاوة 2.25 جنيه

المنصورة - كوم الدربي 2.25 جنيه

المنصورة - تلبانة 2.5 جنيه

المنصورة - تمي الأمديد 4.5 جنيه

مواصلات المنصورة 2023 من موقف عبد السلام عارف «الأتوبيس الجديد»

حي شرق المنصورة - عبود 31 جنيها

حي شرق المنصورة - السلام 33 جنيها

حي شرق المنصورة - الإسماعيلية 47 جنيها

حي شرق المنصورة- السويس 60 جنيها

حي شرق المنصورة - الإسكندرية 60 جنيها

حي شرق المنصورة - الزقازيق 15.5 جنيه

حي شرق المنصورة - دمياط 15 جنيها

حي شرق المنصورة - فارسكور 12.5 جنيه

حي شرق المنصورة - الزرقا 10 جنيهات

حي شرق المنصورة - العاشر من رمضان 30 جنيها.

حي شرق المنصورة - المنزلة 14 جنيها.

حي شرق المنصورة - بلقاس 6 جنيهات.

حي شرق المنصورة - منية النصر 7 جنيهات

حي شرق المنصورة - ميت غمر 9 جنيهات

حي شرق المنصورة - السنبلاوين 5.25 جنيه

حي شرق المنصورة - الغردقة 170.5 جنيه

حي شرق المنصورة - المطرية 15.5 جنيه

تعريفة مواصلات المنصورة 2023 من موقف قولونجيل

حي شرق المنصورة - شربين 5.75 جنيه

حي شرق المنصورة - دركنس 5.75 جنيه

حي شرق المنصورة - محلة الدمنة 2.75 جنيه

حي شرق المنصورة - بداوي 3.75 جنيه

حي شرق المنصورة - البرامون 2.75 جنيه

حي شرق المنصورة - البدالة 2.5 جنيه

حي شرق المنصورة - الخيارية 2.25 جنيه

حي شرق المنصورة - كفر الأعجر 3 جنيهات

حي شرق المنصورة - ديمشلت 3 جنيهات

حي شرق المنصورة شبرا بدين 2.75 جنيها

حي شرق المنصورة - السرفيس 2.5 جنيه

وأعلنت محافظة الدقهلية عن تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880 - 0502327792- 0502316644)