طقس العين السخنة اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار مشمس بالعين السخنة، جنوب محافظة السويس، تنشط فيه الرياح على فترات، وتعتدل فيه ارتفاعات الأمواج، وتسجل درجة الحرارة العظمى 34 مئوية، في حين تنخفض الحرارة ليلاً بمقدار 13 درجة، لتسجل 21 مئوية.

طقس العين السخنة اليوم

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد، قراءات طقس العين السخنة، موضحة درجة الحرارة العظمى تسجل 34 والصغرى 21 درجة مئوية، مع عدم توافر فرص لسقوط أمطار، وسجلت نسبة الرطوبة 36% وسرعة الرياح 18 كيلومترا في الساعة.

حالة البحر الأحمر اليوم

ذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف ومترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في العين السخنة الأسبوع المقبل

وتسجل درجات الحرارة في العين السخنة الأسبوع المقبل ما يلي:

- الجمعة: العظمى 34 والصغرى 21 درجة.

- السبت: العظمى 28 والصغرى 17 درجة.

- الأحد: العظمى 27 والصغرى 17 درجة.

- الاثنين: العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

- الثلاثاء: العظمى 27 والصغرى 19 درجة.

- الأربعاء: العظمى 30 والصغرى 20 درجة.