رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بث مباشر.. صلاة الجمعة من مسجد السيدة رقية بالقاهرة

كتب:

شريف سليمان
12:46 م | الجمعة 05 مايو 2023
مسجد السيدة رقية

مسجد السيدة رقية

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة اليوم 5 مايو 2023، من مسجد السيدة رقية رضي الله عنها بالقاهرة. 

أعلنت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي، موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 5 مايو 2023، إذ تغيرت كل مواعيد الصلوات بعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، موعد صلاة الجمعة اليوم 5 مايو 2023، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية، وهي كالتالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم 5 مايو

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 12:51 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 12:52 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 01:07 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:57 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 12:53 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:45 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.46 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:50 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:53 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 12:50 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 12:52 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 01:01 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:39 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:53 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 12:51 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصرموعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:46 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:47 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:52 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 12:52 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 12:52 ظهرًا.

اقرأ المزيد:

موعد صلاة الجمعة اليوم.. اختلاف يصل إلى 20 دقيقة بين المحافظات

50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال

بث مباشر.. صلاة الجمعة من مسجد النصر في العريش

موعد صلاة الجمعة اليوم بعد تطبيق التوقيت الصيفي في القاهرة والمحافظات

موعد صلاة الجمعة غدا بالتوقيت الصيفي في القاهرة والمحافظات
بقلم شريف سليمان