بث مباشر.. صلاة الجمعة من مسجد النصر في العريش

تقدم «الوطن» بثا مباشرا، لصلاة الجمعة اليوم 28 أبريل 2023، من مسجد النصر بالعريش.

وبدأ تطبيق التوقيت الصيفي، صباح اليوم، بتقدم الساعة 60 دقيقة؛ لتصبح الثانية عشر صباحًا هي الواحدة صباحا، وفقًا لقرار حكومي لتوفير الطاقة وترشيد الاستهلاك، ومع العمل بالتطبيق الصيفي تتغير كل المواعيد، ومن بينها مواقيت الصلاة، حيث يريد الكثيرون معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم بالتوقيت الصيفي.

موعد صلاة الجمعة اليوم في التوقيت الصيفي

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة الجمعة، اليوم، بعد تطبيق التوقيت الصيفي، حسبما أعلنتها الهيئة القومية للمساحة المصرية، في إطار سلسلة الخدمات اليومية المقدمة لجمهور القراء.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الصيفي تكون صلاة الجمعة اليوم 28 أبريل 2023 في القاهرة بعد تطبيق التوقيت الصيفي، في تمام الساعة 12:52 ظهرا.