ضبط مسجل خطر انتحل صفة ضابط شرطة لإجبار مواطن على التبرع لجمعية خيرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع «فيس بوك» بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لمحاولته إرغامه على التبرع لإحدى الجمعيات، من خلال شكوى مدعومة بصور (لأحد الأشخاص - مُقيم بالجيزة) بتلقيه اتصال من أحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط شرطة ومحاولة إرغامه على إصدار شيك بإسم إحدى الجمعيات الخيرية.

التبرع لصالح جمعية خيرية

وبالتواصل مع الشاكي أفاد بتواجده خارج البلاد وقيام أحد الأشخاص بالاتصال التليفوني به من رقم هاتف مُحدد وادعاءه بأنه ضابط شرطة ويمتلك جمعية خيرية وطلب منه التبرع لصالح الجمعية، وحضر لديوان قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة (محامي وكيلاً عن الشاكي) وأيد ما جاء بأقوال موكله.

بالفحص تم تحديد مُستخدم الهاتف المُشار إليه (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بالجيزة) وتبين أن الجمعية المشار إليها كائنة بدائرة قسم شرطة الوراق ملك أشخاص محددين وتقوم (زوجة المشكو في حقه لها معلومات جنائية) بإدارتها وتشغيلها وتلقيها تبرعات من جهات وأشخاص مختلفين.

ضبط المتهم بالنصب

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأشار إلى استغلال الجمعية للنصب على المواطنين دون علم زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.