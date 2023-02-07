حبس 5 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة سيارة في مدينة نصر

أمرت النيابة العامة بحبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة سيارة، بعدما تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من سائق ومندوب، يفيد استوقافهم من قبل أشخاص منتحلين صفة رجال شرطة، وأجبروهما على النزول من السيارة، والاستيلاء عليها، وكانت محملة بالسجائر، ومبلغا ماليا من متحصلات البيع، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري حول النشاط الإجرامي للمتهمين.

عقوبة انتحال الصفة

وحول عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة، قال المحامي سمير عبدالعظيم إنّ القانون حدد عقوبات رادعة لكل انتحل صفة رجال الشرطة وصفة الغير، سواء كانت صفة عسرية أو ملكية، لغرض السرقة والنصب والاحتيال، وفقًا للمواد 155 و156 و15، من القانون، والتي تنص «العقوبة تكون بالحبس والغرامة لكل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه الزي العسكري أو الشرطة».

وأضاف المحامي أنّ المادة رقم 155، نصت على أن يعاقب بالحبس مدة تبدأ من سنتين، لكل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف.

السجن المشدد

وأشار المحامي إلى أنه يعاقب بالحبس مدة تبدأ من سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو في أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة، وذلك لكل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، و وفقًا لنص المادة رقم 156.