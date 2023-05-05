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قبل ساعات من تتويجه ملكا لبريطانيا.. أبرز محطات تشارلز الثالث

كتب:

شريف سليمان
01:12 م | الجمعة 05 مايو 2023
الملك تشارلز الثالث

الملك تشارلز الثالث

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، فيديوجراف عن أبرز المحطات في حياة الملك تشارلز الثالث، قبل ساعات من تتويجه ملكًا لبريطانيا، إذ أن تشارلز الثالث هو الابن الأكبر للمكلة إليزابيث الثانية والأمير فليب دوق إدنبرة، و ولد عام 1948 بقصر باكنجهام في لندن.

وتضمن الفيديوجراف، أن الملك تشارلز الثالث حصل على بكالوريوس في الفنون من جامعة كامبريدج، و درس علم التاريخ بجامعة أبيريستويث في ويلز، وأصبح أول وريث للعرش يحمل شهادة جامعية، كما أدى الخدمة العسكرية في القوات الجوية والبحرية الملكية من عام 1971 حتى 1976.

التنصيب رسميا لولي العهد

وأوضحت «القاهرة الإخبارية»، أن الملك تشارلز الثالث جرى تنصيبه رسميًا وليًا للعهد عام 1958، وكان قد تزوج عام 1981 من الأميرة ديانا سبنسر، وأنجب ولدين هما الأمير وليام والأمير هاري، وتراجعت شعبيته في أواخر الثمانينيات بعد نشر أخبار عن علاقته بكاميلا باركر، وانفصل عن الأميرة ديانا عام 1996. 

الزواج الثاني

تضمن الفيديوجراف، أن الملك تشارلز الثالث تزوج للمرة الثانية من كاميلا باركر عام 2005، وظل 64 عامًا وريثًا للعرش، وأعُلن ملكاً لبريطانيا في سبتمبر 2022، عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية. 

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