رئيس كوبا يدين الهجوم الأوكراني على الكرملين

أدان الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، اليوم الجمعة، الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على الكرملين، مؤكدا أن بلاده ترفض الإرهاب بكل مظاهره.

كوبا تجدد إدانتها لكل أعمال الإرهاب

وقال «كانيل» - حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية - «أعبر عن رفضنا للهجوم على الكرملين بطائرات بدون طيار، وتجدد كوبا إدانتها كل أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره».

وأعلن الكرملين، أول أمس، اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حاولتا استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.