إصابة طالب بلدغة ثعبان أثناء العمل في أرض زراعية بالمنوفية

استقبل مستشفى الباجور العام بمحافظة المنوفية، طالبا مصابا بلدغة ثعبان أثناء العمل في أرض زراعية، وقررت الأطقم الطيية تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لاستكمال العلاج وتلقي الأمصال اللازمة، وانتقلت قوة أمنية إلى منزل الطالب وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة طالب بلدغة ثعبان أثناء العمل في الأرض

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شرطة الباجور، تبين إصابة الطالب «م.ع»، ويبلغ من العمر 11 عاما، بلدغة ثعبان أثناء العمل في أرض زراعية، وبسؤال أسرته أكدت أن الثعبان لدغه في قدمه اليسرى أثناء عمله بالأرض، وتم تحرير محضر يحمل رقم 3155 لسنة 2023 إداري الباجور.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بإصابة طالب بلدغ ثعبان أثناء العمل في الأرض الزراعية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والحصول على المصل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.