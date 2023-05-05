إصابة 6 أشخاص في اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالمنيا

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم الجمعة، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة بسبب انفجار الإطار الخلفي واختلال عجلة القيادة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي بمحافظة المنيا.

اصطدام ميكروباص بعمود إنارة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم «3578 ي ع ا» ميكروباص، بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

نقل 6 مصابين إلى مستشفى ملوي

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف، تبين إصابة 6 أشخاص في الحادث وهم أيمن فراج ثابت 22 عاما، جمال علي ثابت 32 عاما، وشقيقيه محسن 24 عاما، أحمد 29 عاما، ياسر عامر محمود 45 عاما، وشقيقه محمد 46 عاما، وجميعهم من محافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ على السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل فريق من قسم الإنارة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي لرفع عمود الإنارة من الطريق وإصلاح التلفيات.