تفاصيل وفاة عمدة قرية بالغربية بأزمة قلبية مفاجئة.. كان راجع من جنازة طفل

خيم الحزن على قرية شقرف، إحدى قرى مركز ومدينة طنطا، التي لم يهنأ أهلها بفرح إحدى الفتيات الذي تحول إلى حزن، لكن بعد الانتهاء من تشييع جثمان الطفل لفظ عمدة القرية أنفاسه إثر أزمة قلبية مفاجئة، وشيع جثمانه أمس عقب صلاة الجمعة، ودفنه بمقابر العائلة.

الفرح تحول لحزن

«الفرح لم يكتمل وودعنا 2 من أهل القرية العمدة وشقيق العروسة»، بتلك الكلمات تحدث حسني بقوش، أحد الأصدقاء، المقربين للأسرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحزن سيطر على القرية بسبب وفاة أحد الأطفال ويدعى أحمد شعبان، قبل لحظات من حفل زفاف شقيقته، متأثرا بإصابته في الحادث الذي تعرض له، أسفل عجلات مقطورة محملة بالحديد أثناء لهوه أمام المنزل وتم تشييع جثمانه أمس عقب صلاة العشاء ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، وبدلاً من تهنئة أهالي القرية لأسرته بحفل زفاف شقيقته، قدموا واجب العزاء.

وأوضح أنه حال الانتهاء من تشييع جثمان الطفل فوجئ أهل القرية بصدمة أخرى، عندما علموا بنبأ وفاة عمدة القرية أيمن مفرح، أثناء عودته إلى منزله من جنازة الطفل أحمد شعبان، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

الحزن يسيطر على أهل القرية

وبين رمضان كمال، أحد أقارب المتوفي، أن عمدة قرية شقرف، كان متواجد مع أسرة الطفل الذي تعرض إلى حادث سير، أثناء استخراج تصريح الدفن وإنهاء الإجراءات، وحضر أيضا صلاة الجنازة على الطفل وتشيع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة، وحرص على الوقوف بجانب الأسرة ومواساتهم، حتى جرى الانتهاء من الإجراءات القانونية، ولم يظهر عليه علامات تعب أو إرهاق، وكان خبر وفاته صدمة للجميع، وتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة عقب صلاة الجمعة.