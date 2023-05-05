طرق الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء مايو 2023

يبحث مشتركو شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة عن الآليات التي وفرتها الشركة القابضة للكهرباء لإجراء عملية البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مايو الجاري 2023.

آليات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء مايو 2023

وحددت الشركة القابضة للكهرباء عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الآليات التي يمكن من خلالهما للمشترك إجراء عملية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر مايو 2023 عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

كيف تستعلم عن قيمة فاتورة الكهرباء مايو 2023 بالاسم

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء خطوات للاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر مايو 2023 باسم المشترك فقط من خلال اتباع التالي:

- تتم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/ ".

- اضغط على قسم الخدمات.

- اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها الاسم بالكامل

- المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقما

- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- راجع البيانات جيدًا واضغط على زر الاستعلام.

كيف تستعلم عن فاتورة استهلاك الكهرباء مايو 2023 بالعنوان؟

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء خطوات الاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2023 بالعنوان فقط من خلال التالي:

- ادخل على الموقع الالكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/ ".

- اضغط على قسم الخدمات.

-اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها العنوان بالكامل - المحافظة التابع لها العميل

- الرقم القومي المكون من 14 رقما

- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- اضغط على زر الاستعلام.