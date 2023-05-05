تفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز العثور على جثة بالسيدة زينب

قررت النيابة العامة تفريغ جثة شاب مجهول الهوية عُثِرَ عليها في أحد الشوارع بمنطقة السيدة زينب، لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة ما إذا توفي في منطقة العثور عليه أم توفي في مكان آخر وتم نقل الجثة إلى منطقة العثور عليها. كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقي مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة ، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية ، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية ، ولم يحمل أي بيانات تدل علي هويته

مشرحة زينهم

وجري نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ، وطلبت النيابة العامة انتداب رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية ربما يكون لديه بصمات محفوظة لديهما ، كما طلبت النيابة تصوير الجثة ونشر الصور في أقسام الشرطة للتعرف عليها واستدعاء أسرته.