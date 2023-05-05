تحذيرات للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالإسكندرية

حذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، طلبة المدارس من اصطحاب التليفون المحمول أثناء أداء الامتحانات، موضحة أن المخالف سيتعرض لإلغاء امتحانه، كما حذرت من الغش بكل وسائله، ومن يضبط في حالة غش سيحرر له محضر ويتعرض للحرمان من استكمال الامتحانات، كما نوهت على أن الحل في ورقة الإجابة يكون بالقلم الأزرق فقط.

الموبايل ممنوع في اللجنة

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه تم التنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى الإسكندرية بإبلاغ الطلاب بعدم اصطحاب التليفون المحمول أثناء أداء الامتحانات وتركه خارج المدرسة، ومن يخالف ذلك يحرم من أداء الامتحانات وربما يتعرض لعقوبة حرمان في حالة ضبط التليفون مع الطالب داخل اللجنة، وستبدأ الامتحانات غدا السبت في الثامنة صباحا.

تحذيرات أخرى أثناء الامتحانات

وأضاف وكيل تعليم الإسكندرية، أن هناك تحذيرات أخرى على الطلبة الالتزام بها أثناء الامتحانات، ومنها الكتابة بالقلم الجاف الأزرق وعدم استخدام أي ألوان أخرى، وممنوع قطع أي ورقة من كراسة الإجابة، وممنوع الإجابة في ورقة الأسئلة، وسيحرر للمخالفين محضر غش، وسيتم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.