مصرع شاب سقط من بلكونة منزله في ظروف غامضة بالساحل

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب إثر سقوطه من بلكونه منزله في منطقة الساحل، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم احدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الساحل إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول شاب جثة هامدة بادعاء السقوط من علو، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتبين إصابته بكسور في الجمجمة وأنحاء نتفرقة من الجسم.

كما تبين إصابته بنزيف داخلي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجارٍ تكثيف الجهود من قبل ضباط مباحث قسم شرطة الساحل لكشف غموض الواقعة.