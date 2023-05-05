كيف ينتقل الملك تشارلز الثالث لحفل تتويجه؟.. عربة «الماسي أم الذهبي»؟

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا على بريطانيا، وذلك بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث، والمقرر أن تتم بجانب الملكة في حفل كبير يشهده العالم أجمع، وسيكون التنصيب مليئا بالحفلات وموسيقي الشارع والحفلات الموسيقية، وغيرها من استعدادات الاحتفال.

متى تبدأ مراسم التتويج؟

تبدأ مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في تمام الساعة 11 صباحًا، من صباح الغد في كاتدرائية وستمنستر، وينصب «تشارلز» في مراسم دينية يجريها كبير أساقفة كانتربيري، كما ستنصب «كاميلا» الملكة القرينة، بحسب ما ورد في موقع قصر باكنجهام.

كيف ينتقل الملك تشارلز إلى مراسم التتويج؟

وينتقل الملك تشارلز الثالث وزوجته «كاميلا» إلى كاتدرائية وستمنستر التي تقام فيها المراسم، في أحدث عربة ملكية وهي عربة «اليوبيل الماسي»، والتي تم تصميمها للاحتفال بمرور 60 عاما على اعتلاء الملكة إليزابيث عرش بريطانيا، وتم استخدامها لأول مرة عام 2014.

ومن المقرر بعد الانتهاء من المراسم، أن يعود الملك تشارلز وزوجته كاميلا، إلى قصر بكنجهام، باستخدام أقدم عربة ملكية، وهي العربة الملكية المذهبة التي تعود إلى 260 عاما، والتي جرى استخدامها في كل مراسم التنصيب منذ عهد الملك وليام الرابع عام 1831 واستخدمها لأول مرة جورج الثالث للذهاب لحضور الافتتاح الرسمي للبرلمان في عام 1762، ويبلغ طول العربة 7 أمتار وارتفاعها 3.6 متر ووزنها 4 أطنان وتحتاج إلى 8 خيول لجرها.

الاحتفال بعد العودة من كاتدرائية وستمنستر

ثم يقف الملك والملكة وكبار أعضاء العائلة المالكة بعد ذلك على شرفة قصر باكنجهام لمرور الذبابة لاختتام فعاليات اليوم الاحتفالية، وسيشارك المواطنين في جميع أنحاء بريطانيا في غداء التتويج الكبير، والذي سيتم خلاله دعوة الجيران والمجتمعات لمشاركة الطعام وتبادل التهانئ.