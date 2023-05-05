توريد 91 ألف طن قمح بالشون والصوامع الحكومية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح، حتي اليوم، بلغ 91294 طن و802 كيلو بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الماضي، وتم تجهيز 42 موقع تخزيني للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

زراعة 243 ألف فدان قمح

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

تشكيل غرف عمليات لمتابعة التوريد

وأكد وكيل وزارة التموين على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

وبدأت أعمال توريد القمح في كافة محافظات مصر يوم 15 من شهر أبريل الماضي، حيث اتخذت الجهات المعنية كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتيسير عمليات التوريد داخل الشون والصوامع، ويتم دفع المستحقات المالية للمزارعين فور انتهاء عملية التوريد.