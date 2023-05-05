كواليس مقتل ابن حلوان بطعنة نافذة بسبب خلافات الجيرة.. وأسرته تروي التفاصيل

أثناء جلوس المجنى عليه «عمرو» على أحد المقاهي بمنطقة حلوان، تفاجأ بمكالمة هاتفية من شقيقته المتزوجة تطلب منه أن يأتي ليأخذها إلى منزل أهلها بعد تعدي الجيران عليها، سريعًا توجه شقيقها إلى المكان وأثناء معاتبته جيران شقيقته على فعلتهم، تفاجأ بأحدهم يسدد له طعنة نافذة، حملوه سريعًا وتوجهوا به إلى أحد المستشفيات الموجودة بالقرب من المنزل، ولكنه وصل إلى المنزل جثة هامدة، وتم إبلاغ رجال الشرطة بحلوان.

كواليس الجريمة

أما عن تفاصيل الواقعة، روت والدة المجني عليه كواليس الجريمة لـ «الوطن»، فتشير إلى أنه في يوم الواقعة احتضنها نجلها وكأنها يودعها، ثم قام بالخروج من المنزل، وتوجه للجلوس على أحد المقاهي لمشاهدة إحدى المباريات، وأثناء تواجده على المقهى تفاجأ بمكالمة هاتفية من شقيقته تطلب منه أن يأتي ليأخذها إلى منزل أهلها وتخبره بأنه نجلها 10 سنوات تشاجر مع نجل الجيران فقامت والدة ابن الجيران بالتعدي على طفلها، وحينما عاتبت شقيقته جارتها على ذلك قامت بالتعدي عليها.

وتضيف والدة المجني عليه أن نجلها ومعه صديقاه اللذان رفضا تركه فى ذلك الموقف، فتوجه لإحضار شقيقته ولم يكن ينتوي التشاجر مع أحد، وحينما وصل هناك، عاتب جار شقيقته على فعلته، فتفاجأ به يقوم بالتعدى عليه، حيث تلقى طعنة نافذة فى منطقة الصدر، وحينما شاهده أصدقاؤه حاولوا إنقاذه فأصيبوا أيضًا وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى.

ولكن عمرو لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلى المستشفى، وعلى الفور قام رجال الشرطة بالقبض على المتهمين مرتكبي الواقعة وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة، كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين مرتكبي الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

وطالبت والدة المجنى عليه بالقصاص من المتهمين حتى تهدأ النار التى اشتعلت بداخلها، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أى مشكلات بين نجلها وبين أحد، ولم يكن ينتوى التشاجر معه، حيث إنه كان ذاهبًا لإحضار شقيقته.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».