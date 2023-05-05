إصابة 15 عاملا إثر انقلاب ربع نقل أمام مصنع سكر ملوي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مصنع سكر ملوي في جنوب محافظة المنيا، مما أسفر عن إصابة 15 عاملا، تم نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 1582 ن ا ا، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مصنع سكر ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وفشله في السيطرة عليها، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا، جميعهم عمال.

نقل 15 عاملا إلى مستشفى ملوي

ونقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف المصابين الـ15 إلى مستشفى ملوى التخصصي لتلقى العلاج وهم: محمود علاء 18 عاما، مهني خليفة 40 عاما، نجله مصطفي 15 عاما، محمود سابق 23 عاما، جمال علي توني 70 عاما، مصطفي محمود 13 عاما، مصطفي سليم 19عاما، محمود صابر 40 عاما، مصطفي محمد 20 عاما، مصطفي عبد الرشيد 28 عاما، محمد هاني 18 عاما، شعبان علاء 16 عاما، محمد محمود 64 عاما، محمد سعد 47 عاما، وائل ناصر 14 عاما، وجميعهم عمال يقيمون في قري مركز ملوي، وتراوحت إصابتهم بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.