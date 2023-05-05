غلق 16 منشأة خاصة وإنذار 6 آخرين في حملات لمديرية الصحة بالمنوفية 

تفقد فريق العلاج الحر بالمديرية وفريق من الهيئة 3 مراكز للطب النفسي وعلاج الإدمان، و35 عيادة ومعمل ومراكز أشعة، بالإضافة لمراكز وعيادات نساء وتوليد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة التي تقدم خدمات للمواطنين.

إنذار 6 أماكن صحية بالغلق في حملة للعلاج الحر بالمنوفية

وقالت مديرية الصحة بالمنوفية، في بيان لها، إنه جرى إنذار عدد 6 أماكن واستصدار قرار غلق لعدد 16 منشأة أخرى، وتحرير محاضر مخالفة صحية بالشرطة لعدد 10 منشآت مخالفة للقانون 153 لسنه 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981.

وتابعت مديرية الصحة في المنوفية، أنه سيتم تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغني وكيل الوزارة، وحرصاً على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

تكثيف الحملات

وشارك في الحملة التي تم تنفيذها في المنوفية، تحت قيادة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر، مفتشي العلاج الحر، وهم، الدكتور محمد موسي، والدكتور محمود شهاب، والدكتورة لمياء نصار، والدكتور أحمد زكريا، والدكتورة دينا هاشم، والدكتورة مرام سراج، والدكتورة هبه غنيم، الدكتور محمد أبو شنب، والدكتور سعيد مصطفي، والدكتور أحمد شعبان، والدكتورة إسراء منصور.