مقتل ترزي على يد شقيقه لوجود خلافات مالية بينهما في شبرا

لقى ترزي مصرعه إثر تعدي شقيقه عليه بسلاح أبيض لوجود خلافات مالية في شبرا، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وصرحت النيابة بالدفن، وكلفت بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرتهما لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر، وتبين العثور على جثة ترزي في العقد الرابع من العمر، وتبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر أسفرت عن وفاته.

التحريات

وكشفت التحريات عن أنّ شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، وأضافت التحريات أنّ المتهم طلب من المجني عليه أن يعطيه أموالا لشراء مخدرات.

وأوضحت التحريات أنّ المجني عليه رفض، فسدد المتهم للمجني عليه طعنه نافذة، ونُقل بواسطة الأهالي إلى المستشفى إلا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.