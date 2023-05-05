ما الفرق بين تتويج الملك تشارلز ووالدته إليزابيث؟

يترقب العالم حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، غداً، ومن المتوقع أن يكون حفل تتويج أكثر تواضعًا، وأقصر بكثير، من حفل تتويج الملكة إليزابيث قبل 70 عامًا، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

الاختلاف بين حفل تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة إليزابيث الثانية

وقال قصر باكنجهام إن الاحتفال المقلص سيشمل «العناصر الرئيسية المرتبطة بالخدمة الدينية المقدسة» لكنه يعكس بشكل أفضل رؤية الملك لنظام ملكي حديث مقلص، وسيستمر الحفل في وستمنستر بلندن والذي سيشهد تتويج تشارلز وزوجته كاميلا الملك والملكة القرينة لمدة ساعة واحدة فقط.

وبالمقارنة، عندما توجت الملكة إليزابيث الثانية في 2 يونيو 1953، بعد وفاة والدها جورج السادس، استمرت الخدمة أكثر من ثلاث ساعات، ومع ذلك، كان تتويج الملكة الراحلة أول تتويج يتم بثه على التلفزيون.

وتابع ما يقدر بنحو 27 مليون شخص في بريطانيا مشاهدة الحفل على شاشة التلفزيون واستمع 11 مليون آخرين إلى الراديو.

والجزء الوحيد من الحفل الذي كان محميًا من وهج الكاميرات كان طقوس المسح المقدسة، حيث مسح رئيس الأساقفة يدي الملكة ورأسها بالزيت المكرس.

وقد يختار تشارلز أن يحذو حذو والدته ويتم مسحه على انفراد، ومع ذلك، هناك تكهنات بأن الملك الجديد قد يكسر هذا التقليد.

ويتم إعداد مظلة شفافة خاصة لمنح تشارلز خيار المسح في الأماكن العامة لأول مرة في تاريخ الملكية البريطانية، وبعد الخدمة في الدير، أخذ موكب التتويج عام 1953 الملكة وحاشية 16000 شخص في رحلة طولها 5 أميال عبر لندن الممطرة إلى قصر باكنجهام، وهي رحلة استمرت ساعتين للسماح لأكبر عدد ممكن من الناس بإلقاء نظرة على ملكهم الجديد.

تتويج الملك تشارلز قد يكون أقل تكلفة بكثير

ومع ذلك، سيكون موكب تتويج تشارلز وكاميلا جزءًا بسيطًا من الطول، حيث يبلغ طول طريقهما 1.3 ميل فقط، ولتقصير رحلتهما إلى القصر، سيتجنب الزوجان الملكيان مساحات شاسعة من المدينة.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون تتويج تشارلز أقل تكلفة بكثير من تتويج والدته، والذي كلف دافعي الضرائب البريطانيين ما يقدر بنحو 2.9 مليون دولار في عام 1953، وهو ما يمثل حوالي 92 مليون دولار من أموال اليوم.

تماشياً مع رؤية الملك الحالي، سيكون هناك 2000 ضيف فقط تم الترحيب بهم في الحفل، ولكن حضر تتويج الملكة إليزابيث 8250 من كبار الشخصيات.

كما ستكون قائمة الضيوف المقلصة للملك تشارلز أكثر تنوعًا بشكل ملحوظ، مع دعوة عدد أكبر من ممثلي مختلف الأديان والمجتمعات العرقية للمشاركة في الاحتفالات.

وعلى الرغم من أنه من المؤكد أنه لن يكون هناك نقص في الأبهة والظروف المعروضة أثناء التتويج، كاملة مع خروج جواهر التاج البريطانية الشهيرة من التخزين في برج لندن، ومن المتوقع أن يكون ملابس كبار الشخصيات أقل رسمية مما كانت عليه في الماضي.

وطلب تشارلز من أعضاء الطبقة الأرستقراطية، المعروفين باسم أقرانهم، التخلي عن أرديتهم الاحتفالية بطول الأرض من المخمل القرمزي مع تقليم الفرو، وبدلاً من ذلك اختاروا إما عباءاتهم البرلمانية غير الرسمية أو بدلاتهم التجارية.

أما بالنسبة لرجل الساعة، فقد يخالف الملك التقاليد ويرتدي زيه العسكري بدلاً من الزي المزخرف بشدة بما في ذلك المؤخرات وجوارب الحرير الأبيض، على غرار تلك التي كان يرتديها جده في عام 1937.

وخلال تتويجها بعد أقل من 15 عامًا، أذهلت الملكة إليزابيث البالغة من العمر 27 عامًا في ساتان دوقية أبيض لامع مرصع باللؤلؤ والبلورات، والذي ارتدته مع رداء من العقارات يبلغ طوله 21 قدمًا.