30 وظيفة خالية في كلية فنون تطبيقية بطنطا.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا عن حاجتها لشغل عدد 15 درجة مدرس مساعد، و12 وظيفة مدرس و3 وظيفة أستاذ مساعد لأقسام الغزل والنسيج والتريكو، وطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والملابس الجاهزة وصناعة الموضة، بحسب ما أعلنته عبر صفحتها الرسمية.

وظائف كلية الفنون تطبيقية

ومن خلال هذا التقرير ترصد «الوطن» الوظائف الخالية، داخل كلية الفنون التطبيقية، بجامعة طنطا، والشروط الواجب توافرها، والأوراق المطلوبة، لشغل تلك الوظائف، بحسب ما أعلنتة جامعة طنطا، عبر صفحتها الرسمية.

قسم غزل ونسيج وتريكو:-

عدد 2 وظيفة مدرس تصميم

عدد 2 وظيفة مدرس تكنولوجيا

عدد 1 وظيفة استاذ مساعد تكنولوجيا آلات النسيج .

قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز :-

عدد 2 وظيفة مدرس تصميم.

عدد 2 وظيفة مدرس تكنولوجيا.

عدد 1 وظيفة أستاذ مساعد تجهيز

قسم الملابس الجاهزة وصناعة الموضة :-

عدد 2 وظيفة مدرس تصميم.

عدد 2 وظيفة مدرس تكنولوجيا.

عدد 1 وظيفة أستاذ مساعد تكنولوجيا ملابس.

وظائف مدرس مساعد

5 وظيفة مدرس مساعد غزل ونسيج وتريكو.

5 وظيفة مدرس مساعد طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز.

5 وظيفة مدرس مساعد الملابس الجاهزة وصناعة الموضة

الشروط وطريقة التقديم

أن يكون من خريجي كلية الفنون التطبيقية من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

الحصول علي درجة الماجستير والدكتوراه في التخصص المطلوب من احدي الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .

الحصول على درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية بتقدير عام جيد جدا علي الأقل.

الحصول علي تقدير جيد علي الأقل في مادة التخصص طبقا لأحكام المادة 136 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

لا يجوز لعضو هيئة التدريس في احدي الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعة أخرى إلا بطريق النقل طبقا للمادة 81.

علي أن يتم تقديم الطلبات، باليد باسم رئيس الجامعة، بمقر الإدارة العامة، مكتب المدير العام لشئون هيئة التدريس، بمقر جامعة طنطا، بشارع الجيش بطنطا محافظة الغربية.

الأوراق المطلوبة

صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة خلال فترة الإعلان أسبوعين على الأفل قبل الإعلان.

شهادة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور والخدمات العامة بالنسبة للإناث او الإعفاء منها.

شهادة الماجستير شهادة بتقدير ومجموع المقررات الدراسية في الماجستير والنسبة المئوية، إن وجد.

شهادة البكالوريوس بالتقدير والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

شهادة تقديرات ومجموع المواد الدراسية موضحا بها درجة التخصص

موافقة جهة العمل إذا وجدت أو إقرار بعدم العمل لمن لا يعمل.

3 نسخ من رسالة الماجستير مع خطاب توصية من المشرفين علي الرسالة.

أصل شهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وعدد 6 صور شخصية حديثة 4×6.