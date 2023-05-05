باب التقديم مفتوح أمام «شباب الخارجة» للاستفادة من «بيتك غيطك مصنعك»

فتحت محافظة الوادى الجديد باب التقديم أمام شباب الخريجين بمركز شباب المنيرة بمدينة الخارجة للاستفادة من مشروع مبادرة «بيتك غيطك مصنعك».

وقال جهاد متولى، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، إن المحافظة انتهت من تنفيذ مشروعات القرى النموذجية «بشاير الخير» بقرية المنيرة، والتى تشمل 3 قرى متكاملة، وتم توزيع الدفعة الأولى منها بعد فوز 80 منتفعاً بالقرعة العلنية بين المستوفين للشروط.

وأضاف «متولى»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المشروع يعتبر من القرى النموذجية بالمحافظة فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، حيث جرى الإعلان عن شروط التقديم للحصول على منزل ريفى، وهى تتمثل فى أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، أو من المقيمين بها منذ 5 سنوات، وأن تكون السن من 20 إلى 40 سنة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسى «متوسط على الأقل»، وأن يكون مؤدياً للخدمة العسكرية أو معفى منها طبقاً للقانون.

«متولي»: تسكين منازل «المنيرة» وتوزيع الأفدنة للمستفيدين يعد ضمن خطة الجذب السكاني

وأشار رئيس مركز الخارجة إلى أن المشروع يعد ضمن خطة الجذب السكانى التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع بنوك حكومية ومؤسسات خيرية، لتوفير مسكن مناسب وفرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة بواقع 3 قرى، تشمل القرية الواحدة 100 منزل مصمم على الطراز البيئى، مساحة المنزل الواحد 110 أمتار مكعبة ملحق به مساحة مخصصة لتربية الثروة الحيوانية، إضافة إلى تسليم كل منتفع مساحة أرض 5 أفدنة مستصلحة بالكامل ومجهزة بكل المرافق والخدمات الأساسية.

وتابع «متولى» أن الشروط تضمنت ألا يكون المتقدم مستفيداً من نظام وضع اليد أو التأجير مقابل انتفاع من صندوق استصلاح الأراضى أو الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية أو أى مشروعات للخريجين بكل أنواعها، وألا يكون حاصلاً على مشروع تاكسى أو بيت ريفى أو أرض أو شقة تخص المحافظة أو الإسكان الاجتماعى أو شطب بيتك، وألا يكون له سجل تجارى يفيد بممارسته نشاطاً تجارياً، وألا يكون حكم عليه فى قضية مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره، ويثبت ذلك بصحيفة جنائية، ولا يجوز للمنتفع أن يغادر المنزل وموقع العمل لمدة 5 أيام متواصلة، وفى حال ثبوت ذلك يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه على أن تكون الأولوية فى القبول لصغار السن وخريجى الزراعة والطب البيطرى من أهالى مركزى الداخلة وبلاط، وأن يتقدم المنتفع بـ18 خطاباً والإفادات التى تؤكد عدم انتفاعه مطلقاً من كافة الجهات التى تصدر تلك الخطابات.

تسليم الشباب المنزل الريفى ملحقا به أرض صالحة للزراعة بمساحة 3 أفدنة

وأشار رئيس مركز ومدينة الخارجة، إلى أنه أثناء تنفيذ المشروع تبين وجود مساحة أرض غير صالحة للاستصلاح الزراعى، وتم التغلب على هذه المشكلة باستبعاد تلك المساحة من المستهدفة لإقامة المشروع وتسليم الشباب المنزل الريفى ملحقاً به أرض صالحة للزراعة بمساحة 3 أفدنة بدلاً من 5 فدادين كاملة المرافق والبنية التحتية، وكذلك عدم قدرة المتقدمين للمشروع على دفع مقدم الحجز الخاص بالمنازل الريفية الذى كان يقدر بنسبة 15% من إجمالى قيمة الثمن وتم التغلب على هذه المشكلة بموافقة محافظ الوادى الجديد بتخفيض النسبة لتكون 10% فقط تسهيلاً للمواطنين فى عملية السداد وشكوى الشباب من عدم وجود وسيلة مواصلات للانتقال للمشروع، وتم التغلب على هذه المشكلة بتوفير خط مواصلات من مدينة الخارجة للقرى النموذجية الجديدة ذهاباً وعودة فى أوقات مختلفة.

من جانبها، قالت نجلاء عبدالرحمن، مدير عام مركز المعلومات فى الوادى الجديد، إن التجربة رائدة وفريدة من نوعها لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة، مشيرة إلى أن مركز المعلومات كان داعماً لهذه التجربة كمشروع تنموى جديد، بتوفير المعلومات وقواعد البيانات وتحليلها بما يخدم التنفيذ.