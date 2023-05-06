بعد قرار فتحه.. بدء تنفيذ ضوابط الأمان على شاطئ النخيل في الإسكندرية

في الوقت الذى قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فتح شاطئ النخيل بـ6 أكتوبر في العجمي غرب الإسكندرية أمام الجمهور في موسم صيف 2023 بدأ مستأجري الشاطئ في أعمال تنفيذ اشتراطات الأمان المنصوص عليها فى كراسة الشروط التى وضعتها اللجنة المشكلة بقرار المحافظ وتضم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادا لفتح الشاطىء أمام المصطافين مع بداية الموسم والذي سيبدأ عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

شد أحبال مناطق السباحة وحماية المصطافين

بدأنا على الشاطىء تنفيذ العديد من الإجراءات والتجهيز لاستقبال المصطافين حسب محمد أبو شامة أحد مستأجري شاطئ النخيل لـ«الوطن»، لافتًا إلى أن المستأجرين بدأو في شراء العديد من المعدات الخاصة بحماية وتأمين المواطنين علي الشاطئ، وتجهيز 4 «جيتس كي» تجوب البحر واستخدامها في عدة مها، والتعاقد مع شركة غطس وتوفير 35 غطاس ومنقذ وعامل إنقاذ، كما بدأنا أعمال شد أحبال تحديد مناطق السباحة الآمنة داخل مياه البحر التي جري تحديد أماكن الخطورة، ووضع لافتات التحذير منها وتحديد أماكن السباحة المسموح بها، لتأمين المصطافين والعمل على منع الغرق وخاصة أن الشاطئ أغلق لمدة 3 سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بسبب زيادة عدد حالات الغرق، وهو ما نعمل على تلافيه، وتوفير الحماية اللازمة لرواده في الموسم الجديد.

وضع غطاسين على حاجز الأمواج

وتأتي من أهم وسائل الأمان التى نتخذها هو وضع عدد من الغطاسين وعمال الإنقاذ فوق حاجز الأمواج لسرعة تنفيذ أعمال الإنقاذ طبقا لـ«حمدى حسيب» مستأجر آخر لشاطئ النخيل في الإسكندرية لـ«الوطن»، كما سيتواجد الجيتس كي طول الوقت داخل البحر لتأمين المصطافين، وإقامة 4 وحدات إسعاف بطول الشاطىء الذى يعد أطول شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط ويبلغ مساحته 1800 متر.

متى سيتم فتح شاطىء النخيل أمام المصطافين

وحول بدء استقبال الشاطىء للمصطافين لفت«حسيب» أنه لن يتم فتح الشاطىء إلاً بعد الانتهاء من كافة أعمال الأمان والمستمرين في عملية تنفيذها، وذلك حسب ما جاء من قرارات اللجنة المختصة لأنها وضعت كل وسائل الأمان لإعادة شاطىء النخيل للحياة بعد أن أطلق علية شاطئ الموت، لإعادة تشغيل الشاطىء بنظام وقواعد به عناصر الأمان ووسائل الراحة.