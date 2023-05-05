تفاصيل الحفل الغنائي لتتويج الملك تشارلز الثالث.. يقدّمه أبرز النجوم بينهم كاتي بيري

تظل مراسم تتويج ملك بريطانيا، هي الحدث الأبرز الذي يشغل أذهان كل المتابعين، فمنذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022، وتتجه أنظار العالم إلى المملكة المتحدة في انتظار تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا جديدا على البلاد خلفا لوالدته، التي حكمت نحو 70 سنة.

حدث تاريخي ينتظره الكثيرون حول العالم؛ والمتابعون للعائلة المالكة البريطانية يتطلعون لمعرفة الشكل الذي سيظهر به حفل تنصيب الملك الجديد، فبعد الانتهاء من مراسم التنصيب بكنيسة وستمنستر التاريخية، كما ستتزين سماء لندن بـ60 طائرة من طرازات مختلفة أهمها 5 طائرات من الحرب العالمية الثانية وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

20 ألف شخص

إلا أنه بعد انتهاء الطقوس التقليدية والاحتفالات بالمواكب العسكرية سيقام حفلا غنائيا ضخما في قلعة وندسور يوم الأحد، وسيحضره نحو 20 ألف شخص من العامة والضيوف أصحاب الدعوات الخاصة، حسبما ذكرت «إندبندنت» نقلا عن رويترز.

ويشارك المغني الأمريكي ليونيل ريتشي والمغنية الأمريكية كاتي بيري وفريق «تيك ذات» البريطاني مع آخرين في حفل غنائي احتفالاً بتتويج الملك تشارلز، والذي وصفه منظموه بأنه فرصة للاحتفال بفصل جديد من تاريخ بريطانيا.

وسيذاع الحفل تليفزيونيا وإذاعيا لكل دول العالم، كما أنه من المقرر أن يذاع تنصيب الملك أيضا كما أذيع تنصيب الملكة إليزابيث الثانية.

الملك تشارلز

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC فإن تشارلز فيليب أرثر جورج، ولد في 14 نوفمبر 1948، وهو الوريث الشرعي لعرش بريطانيا باعتباره الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، حيث تبوأ تشارلز منصب الوريث الشرعي ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ عام 1952، وهو أكبر وأقدم وريث شرعي في تاريخ بريطانيا.

وولد في قصر باكنجهام، وكان الحفيد البكر للملك جورج السادس والملكة إليزابيث، وأدى الخدمة العسكرية منذ عام 1971 وحتى عام 1976.

نصب تشارلز أميرا لويلز وإيرلا لتشيستر في 26 يوليو عام 1958، لكنه لم يقلد هذا المنصب حتى 1 يوليو عام 1969، واستلم تشارلز مقعده في مجلس اللوردات عام 1970، وألقى خطابه الأول في يونيو عام 1974، فكان أول فرد من العائلة الملكية يتحدث من مجلس اللوردات منذ عصر إدوارد السابع.