تفاصيل إطلالة الملك تشارلز الثالث في حفل تتويجه غدا (صور)

من المتوقع أن يظهر الملك تشارلز الثالث خلال حفل تتويجه غداً السبت، بإطلالة تميزها الأسلاف قبله، حيث اعتمدها جده الملك جورج السادس في تتويجه عام 1937، وسبقه جده الأكبر الملك جورج الخامس في عام 1911، بحسبما ذكرته مجلة «تاتلر» البريطانية.

تعرف على زي الدولة

وسيظهر الملك تشارلز الثالث في حفل التتويج بلباس الدولة، وهو عبارة عن ثوب «كاب» طويل مطرز بالمخمل، وسيتم ارتداؤه عند وصوله إلى كنيسة وستمنستر.

ويتميز هذا الثوب بأنه مصنوع من المخمل الأحمر، وهو نفس الثوب الذي اعتمده الملك جورج السادس في حفل تتويجه، ويتميز هذا الرداء بالبطانة والدانتيل المزخرف، واللذين تم حفظهما لدى «إيدي & رافينسكروفت»، وهي أقدم خياطي في لندن والذي صنع أزياء حفلات التتويج منذ عهد الملك غييوم الثالث والملكة ماري الثانية في عام 1689.

القميص الأبيض

كما من المقرر أن يرتدي الملك تشارلز الثالث قميصًا بسيطًا مصنوعًا من اللينين الأبيض أثناء تنفيذ طقوس مسحه بالميرون والزيت المقدس في حفل التتويج.

رداء كولومبيوم سيندونيس

وبعد تلقيه المسح بالزيت المقدس، سيتم تغيير ثوب الملك تشارلز الثالث إلى «تونيك» أبيض اللون، والذي لا يحتوي على كمٍّ، ويتميز بياقة بسيطة مزوّدة بزرٍ واحد، وقد سبق للملك جورج السادس ارتداء هذا الثوب.

ارتداء معطف السوبرتونيكا

ويتميز معطف «السوبرتونيكا» بكونه رداء ذهبيا برّاقا ذا أكمام طويلو يشبه ثياب الكهنة، ويتم ارتداؤه بعد المسح بالزيت في حفل التتويج، وسبق للملك جورج السادس والملكة إليزابيث الثانية ارتداء هذا المعطف في حفلات تتويجهما، ويبلغ وزنه حوالي كيلوجرامين ولم يتم تعديله منذ حقبة القرون الوسطى، وقد تم تزيين قماشه الحريري بميداليات ذهبية رقيقة.

حزام التتويج

ويعود حزام «سينجليت» إلى العام 1937، وهو مصنوع من قماش مطرز بالذهب، ويتم وضع هذا الحزام على خصر الملك فوق «السوبرتونيكا»، ويتزين برموز وطنية ذهبية، كما يتميز بوجود مكان مخصص لتعليق «سيف القربان» الذي يتعين عليه الحفاظ على الخير ومعاقبة الشر.

ما هو المشلح الملكي

المشلح الملكي وهو مشلح رفيع وطويل مصنوع من الحرير المطرز، يضعه الملك على كتفيه خلال حفل التتويج، يشبه المشلح الذي يرتديه الكهنة والأساقفة.

ارتداء المعطف الإمبراطوري

ويعد معطف «روب مانتل» أحد أبرز أزياء حفل التتويج بعد «السوبرتونيكا»، حيث يتم ارتداؤه فوقها، تم تصميمه لحفل تتويج الملك جورج الرابع عام 1821، ويعد أقدم قطعة تستخدم في هذا الحفل.

وصُنع هذا المعطف من قماش ذهبي منسوج بخيوط ملونة، ويمكن إغلاقه عند الصدر بمشبك ذهبي يمثل نسراً، ويبلغ وزنه بين 3 و4 كيلوجرامات، ويتزين بزخارف على شكل ورود حمراء، أشواك زرقاء، برسيم أخضر، زنابق ونسور، ومن المتوقع أن يقوم ولي العهد الأمير ويليام بمساعدة والده الملك تشارلز على ارتداء هذا المعطف خلال حفل التتويج.

قفاز التتويج

كما سيقوم الملك تشارلز الثالث بارتداء قفاز واحد مصنوع من الجلد الأبيض في يده اليمنى التي سيحمل فيها صولجان الحاكم والصليب خلال حفل التتويج، وتم تصنيع هذا القفاز خصيصًا للملك جورج السادس ويتزين برموز وطنية مثل الورود والبرسيم والأشواك والبلوط، وتم تنفيذها بخيوط ذهبية.

ارتداء الزي الاحتفالي

ويتم ارتداء الزي الاحتفالي عند خروج الملك من كنيسة وستمنستر، ويضيف لمسات خاصة لزي الدولة الذي يقتصر ارتداؤه عادة داخل الكنيسة، ومن المتوقع أن يرتدي الملك الجديد الزي الاحتفالي الذي سبق وارتداه الملك جورج السادس، والذي يتكون من مخمل حريري باللون البنفسجي ومطرز بالذهب.