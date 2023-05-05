القنوات الناقلة لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. مشاهدة مجانية

ساعات قليلة تفصلنا عن واحد من الأحداث التاريخية التي لم يشهدها العالم منذ 1937، وهو حفل تنصيب ملك جديد للمملكة المتحدة، وهو الملك تشارلز الثالث، لتصبح كيفية مشاهدة مراسم حفل التتويج للملك تشارلز الثالث من الأمور التي تشغل الراغبين في متابعته.

القنوات الناقلة لحفل تتويج الملك تشارلز

ومراسم تتويج الملك تشارلز الثالث غدًا السبت، يمكن مشاهدتها في بث مباشر عبر الإنترنت على النحو التالي:

يمكن متابعة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في انجلترا، عبر البث المباشر لقناة BBC ويبدأ في تمام الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، ويتضمن البث موكب الملك تشارلز وكاميلا من قصر باكنجهام، وينتهي بعد نهاية موكب التتويج وظهور العائلة الملكية على الشرفة من قلعة وندسور.

القنوات الناقلة لحفل تتويج الملك تشارلز في أمريكا

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فتقوم عدد من القنوات الإخبارية الكبرى، مثل قنوات ABC، CNN، NBC وغيرهم.

كيفية مشاهدة حفل التتويج بث مباشر عبر الانترنت

وتتيح قناة بي بي سي ببث مباشر مجانًا عبر موقعها الرسمي على الانترنت.

جدول تغطية التتويج على القنوات العالمية

ووفق المعلن فإن جدول تغطية حفل التتويج للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، كالآتي:

- معاينة التغطية

- موكب الملك من قصر باكنجهام إلى كنيسة وستمنستر.

- خدمة التتويج داخل كنيسة وستمنستر.

- موكب من وستمنستر آبي لقصر باكنجهام.

- ظهور العائلة الملكية على شرفة قصر باكنغهام.