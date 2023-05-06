تفاصيل تأهل «ميت غراب» بالدقهلية للدور قبل النهائي في «كأس مصر للميني فوتبول»

تأهل فريق مركز شباب ميت غراب بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، للدور قبل النهائي فى بطولة كأس مصر للميني فوتبول، في نسختها الثالثة، خلال المباراة التي أقيمت على أرض ملعب مركز شباب ميت غراب بالسنبلاوين مع فريق حديد الدخيلة، موسم 2023/2022.

بطولة كأس مصر للميني فوتبول

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، في بيان صحفي، أن المباراة التي أقيمت أمس بين فريقي مركز شباب ميت غراب وفريق حديد الدخيلة في الدور قبل النهائي في بطولة كأس مصر للميني فوتبول اتسمت بالندية والقوة والحماس والهجمات المرتدة من الفريقين، إلا أن فريق مركز شباب ميت غراب استطاع أن يقتنص الفوز على فريق حديد الدخيلة بثلاثية نظيفة.

تأهل مركز شباب ميت غراب إلى الدور قبل النهائي

وأوضحت «شباب الدقهلية»، أنه بذلك يتأهل فريق مركز شباب ميت غراب إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس مصر للميني فوتبول للعب مع فريق الكوم الأحمر، متمنية لفريق مركز شباب ميت غراب الفوز في النهائي والحصول على كأس مصر للميني فوتبول.

وأقيمت بطولة كأس مصر للميني فوتبول تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور طارق باشا، وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب، مدير الإدارة العامة للشباب، وجاسر خالد، مدير إدارة شباب السنبلاوين.