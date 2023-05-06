خريطة انقطاع الكهرباء اليوم بالإسماعيلية.. الخدمة تتوقف في 7 مناطق

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الإسماعيلية ومدن القناة خريطة انقطاع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة، اليوم السبت بسبب أعمال الصيانة، والتي تستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا لحين انتهاء الأعمال.

خريطة انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وبحسب إخطار رسمي من شركة القناة لتوزيع الكهرباء بديوان محافظة الإسماعيلية فإنه سيتم قطع التيار الكهربائي اليوم السبت في نطاق منطقة الأفرنج بحي أول وبرج الجمعية التعاونية بمنطقة الشيخ زايد ومنطقة أبو عمران بالقنطرة غرب وقرية جلبانة بالكامل في القنطرة شرق ومناطق زراعية وسكنية في قرى شرق البحيرات شرق قناة السويس، ومنطقة كيلو 14 غرب قرية الفردان التابعة لمركز الإسماعيلية.

وقال البيان إن انقطاع التيار الكهربائي سيتم من التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وأضافت مصادر مسؤولة في ديوان محافظة الإسماعيلية أن أعمال الصيانة تستهدف تقوية شبكات الكهرباء في هذه المناطق، واستبدال بعض كابلات الكهرباء لعدم تعرض المناطق لانقطاع التيار مع زيادة الأحمال في فصل الصيف.

وأشارت إلى أن شركة الكهرباء تعمل على تنفيذ خطة صيانة دورية في عدد من المناطق بشكل مستمر.