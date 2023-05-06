توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

أعلن العقيد محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في محافظة سوهاج، عن توزيع 6 آلاف كرتونة غذائية في قرى ونجوع مركز المراغة، وذلك ضمن حملة المؤسسة لمساعدة الأسر الفقيرة في المحافظة.

وأضاف «كمال» في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم توزيع الكراتين للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، ويأتي هذا التوزيع في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها المؤسسة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وأشار الدكتور هشام الحداد، منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» بسوهاج، إلى أن مؤسسة حياة كريمة واحدة من المنظمات الرائدة في مجال المساعدة الإنسانية في مصر، وتعمل على تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، وذلك من خلال برامج متعددة تشمل التغذية والصحة والتعليم والإسكان والعمل على تحسين الظروف المعيشية.

دعم ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا

وأوضح «الحداد» أن مؤسسة «حياة كريمة» تستمر في بذل جهودها لتقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية متعددة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة والمجتمع المدني لتحقيق أهدافها، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

توفير المياه الصالحة للشرب

ومن بين مشاريع المؤسسة التنموية الأخرى، برنامج توفير المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية، وبرنامج توفير الإسكان اللائق للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى برامج تعليمية وتدريبية وتنموية أخرى.

مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا

يعكس العمل الإنساني الرائع الذي تقوم به مؤسسة «حياة كريمة» التزامها بمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستواهم المعيشي، وتوفير الظروف المناسبة لهم للعيش بكرامة وحرية وعدالة.

ويشكل هذا العمل مثالًا يحتذى به من قبل المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والحكومات، لتعزيز التعاون والعمل المشترك، وتحقيق التنمية والاستقرار والسلام في المجتمعات المحتاجة.