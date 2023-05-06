قطع المياه عن 9 مناطق لمدة 12 ساعة في السويس.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت محافظة السويس عن قطع خدمة مياه الشرب عن 9 مناطق لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من اليوم السبت، بسبب إجراء أعمال صيانة على خط المياه الرئيسي بطريق ناصر. ومن المقرر استئناف ضخها بعد الانتهاء من الأعمال اللازمة.

كما أعلنت المحافظة فصل التيار الكهربائي في منطقة الملاحة لمدة 3 ساعات، وذلك لإجراء الصيانة الدورية على المحولات. ومن المقرر أن يتم استئناف التوصيل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

موعد قطع مياه الشرب

وكشف بيان صادر عن محافظة السويس عن قطع المياه عن 9 مناطق لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا من اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023، وذلك لإجراء أعمال إصلاح على خط المياه الرئيسي قطر 400 متر بطريق ناصر، حيث سيتم قطع الخدمة حتى الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم، على أن يتم استئنافها بعد الانتهاء من الأعمال اللازمة.

وأوضح البيان أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: طريق ناصر ومساكن المميز ومدينة 24 أكتوبر ومساكن شباب أكتوبر ومساكن شل القديمة والجديدة وتقسيم المحافظة بحي الكويت وكفر أحمد عبده الجديد ومدينة العبور.

وناشدت المحافظة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع الخدمة.

فصل الكهرباء عن الملاحة الجديدة

كما أعلنت المحافظة عن فصل خدمة الكهرباء عن منطقة الملاحة الجديدة بحي السويس، اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023، لمدة 3 ساعات، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على شبكة الكهرباء في المنطقة. ومن المقرر استئناف توصيل التيار الكهربائي بعد الانتهاء من الأعمال اللازمة.

يأتي هذا القرار في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات متميزة للمواطنين والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة، وناشدت المحافظة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر خلال فترة فصل الكهرباء واتباع إرشادات السلامة اللازمة.