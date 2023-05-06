القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل حفل تتويج الملك تشارلز.. 5 شعائر وله صبغة دينية

كشف محسن حسني مراسل القاهرة الإخبارية ببريطانيا كواليس الاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا للملكة المتحدة مشيرًا أن هذا الحفل هو الأضخم في تاريخ بريطانيا الحديث بسبب عدد القطاعات العسكرية التي تشارك وعدد الوفود الدولية والرؤساء والملوك والذين تخطى عددهم 2000 مدعو.

أقيم أول حفل لتتويج الملك وليم الفاتح كان عام 1066 ميلادية

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن هذا الحفل هام بشكل كبير للحكومة البريطانية لأسباب تاريخية تعود لـ1000 عام حيث أقيم أول حفل لتتويج الملك وليم الفاتح كان عام 1066 ميلادية مشيرًُا أنه تقليد بريطاني تحرص البلاد على تقليده مع كل ملك جديد يأتي لحكم البلاد.

وأشار أن الوفود الرئاسية والملكية توافدت من مختلف دول العالم على قصر باكينجهام استعدادًا للمشاركة ومتابعة حفل التتويج الذي سيتم السبت في كنيسة وستمنستر بوسط لندن.

الحدث له صبغة دينية حيث يتميز بأنه يقام في كنيسة

ولفت إلى أن هذا الحدث له صبغة دينية حيث يتميز بأنه يقام في كنيسة وهو مكون من 5 شعائر منها شعيرة الاعتراف والتنصيب والمسح حيث يقوم كبير الأساقفة بالمسح على يد وصدر الملك مشيرًا أنها شعائر دينية خالصة ولكنه تقليد بريطاني منذ قديم الأزل وله اعتبار عند البريطانيين.