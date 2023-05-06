مفوضية حقوق الإنسان بالسودان للقاهرة الإخبارية: الشعب سيعاني من نقص الغذاء

أكد الدكتور رفعت ميرغني رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان أن هناك مشكلة نظرًا لوجود عدد كبير من المواطنين السودانيين قد يعانوا نقصًا حادًا في الأغذية نتيجة لأنهم مقبلون على الموسم الزراعي التي توفر فيه الزراعة نسبة كبيرة من الحق في الغذاء.

لن يستطيع المزارعين أن يقوموا بعملهم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جاد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أنه في ظل هذه الظروف لن يستطيع المزارعين أن يقوموا بعملهم في الزراعة مشيرًا أنها أزمة قد تتفاقم خلال الأشهر القادمة لافتًا إلى أن هذا النزاع المسلح الذي يجري الأن يجب أن يتوقف في أسرع وقت ممكن لأننا الأن في ظل هذه الظروف التي نعيش فيها يعاني السودانيين من أزمات مرتبطة بالمياه والكهرباء والغذاء.

مشاكل في المياه والكهرباء والأمان الشخصي

وأشار أنهم اطلعوا على تقارير ومعلومات تفيد بتوقف عدد من شبكات الهاتف المحمول لعدم وجود الكهرباء مشيرًا إلى أن الوضع الصحي في السودان يتفاقم يومًا بعد يوم.

ولفت لوجود مشكلات متعلقة بحق الناس في الغذاء والمياة الصالحة للشرب وغيرها من الحقوق والأهم من ذلك حقهم في الأمان الشخصي في السودان.