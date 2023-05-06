مفوضية حقوق الإنسان بالسودان للقاهرة الإخبارية: الشعب سيعاني من نقص الغذاء

مفوضية حقوق الإنسان بالسودان للقاهرة الإخبارية: الشعب سيعاني من نقص الغذاء
كتب:
أحمد حامد دياب
07:27 ص | السبت 06 مايو 2023
السودان
أكد الدكتور رفعت ميرغني رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان أن هناك مشكلة نظرًا لوجود عدد كبير من المواطنين السودانيين قد يعانوا نقصًا حادًا في الأغذية نتيجة لأنهم مقبلون على الموسم الزراعي التي توفر فيه الزراعة نسبة كبيرة من الحق في الغذاء.
لن يستطيع المزارعين أن يقوموا بعملهم
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جاد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أنه في ظل هذه الظروف لن يستطيع المزارعين أن يقوموا بعملهم في الزراعة مشيرًا أنها أزمة قد تتفاقم خلال الأشهر القادمة لافتًا إلى أن هذا النزاع المسلح الذي يجري الأن يجب أن يتوقف في أسرع وقت ممكن لأننا الأن في ظل هذه الظروف التي نعيش فيها يعاني السودانيين من أزمات مرتبطة بالمياه والكهرباء والغذاء.
مشاكل في المياه والكهرباء والأمان الشخصي
وأشار أنهم اطلعوا على تقارير ومعلومات تفيد بتوقف عدد من شبكات الهاتف المحمول لعدم وجود الكهرباء مشيرًا إلى أن الوضع الصحي في السودان يتفاقم يومًا بعد يوم.
ولفت لوجود مشكلات متعلقة بحق الناس في الغذاء والمياة الصالحة للشرب وغيرها من الحقوق والأهم من ذلك حقهم في الأمان الشخصي في السودان.