هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تسحب 500 ألف اختبار كورونا ملوث

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) سحب أكثر من نصف مليون اختبار كوفيد، بسبب مخاوف من تلوثها بالبكتيريا.

يمكن أن تسبب المرض للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

نقلت شبكة «بي بي سي» عن الوكالة الصحية الأمريكية مخاوفها الكبيرة من وجود تلوث بكتيري في محلول بعض اختبارات كوفيد-19 من نوع بايلوت المستخدمة في المنازل. وحذرت الوكالة من خطر استخدام هذه الاختبارات نظراً لتلوث السائل الموجود فيها بالكائنات الحية، مثل المكورات المعوية والبكتيريا الأمعائية والكليبسيلا والسيراتية، وأكدت أن هذا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالمرض للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

استخدام المحلول يؤدي نتائج غير دقيقة حول الإصابة بالفيروس

وأشارت الوكالة أن استخدام المحلول يؤدي نتائج غير دقيقة حول الإصابة بالفيروس من عدمه مشددة على وجوب التخلص من الاختبارات الموجودة حاليًا.

وكانت احدى سلاسل الصيدليات قد حصلت على أكثر من 500 ألف اختبار كوفيد وتوزيع 16 ألف اختبار عن طريق موقع أمازون.

ونصحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالتحقق من الاختبارات الملوثة من خلال أرقام المجموعات على الموقع الخاص بإدارة الغذاء والدواء.