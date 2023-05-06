درجات الحرارة اليوم.. القاهرة تسجل 28 وأبو سمبل 35

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت، إذ تشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على الأنحاء كافة، ويسود طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس مائل للدفء، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وتشهد مناطق من السواحل الشمالية اليوم السبت، تساقط أمطار خفيفة، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد أنّ تسجل درجات الحرارة اليوم السبت 6 مايو في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 28 - 16.

- العاصمة الإدارية 28 - 17.

- أكتوبر 29 - 16.

- بنها 28 - 17.

- دمنهور 26 - 16.

- وادي النطرون 27 - 15.

- كفر الشيخ 27 - 17.

- المنصورة 27 - 16.

- الزقازيق 28 - 17.

- شبين الكوم 29 - 17.

- طنطا 27 - 17.

- دمياط 26 - 18.

- بورسعيد 24 - 17.

- الإسماعيلية 29 - 18.

- السويس 28 - 17.

- العريش 24 - 16.

- رفح 23 - 16.

- رأس سدر 31 - 18.

- نخل 31 - 13.

- كاترين 32 - 18.

- الطور 32 - 18.

- طابا 29 - 22.

- شرم الشيخ 31 - 20.

- الإسكندرية 23 - 16.

- العلمين الجديدة 23 - 15.

- مطروح 22 - 16.

- السلوم 23 - 16.

- سيوة 26 - 18.

- رأس غارب 34 - 22.

- الغردقة 30 - 20.

- سفاجا 31 - 22.

- مرسى علم 32 - 21.

- شلاتين 32 - 20.

- حلايب 30 - 20.

- أبو رماد 29 - 20.

- رأس حدربة 29 - 20.

- الفيوم 28 - 17.

- بني سويف 29 - 17.

- المنيا 29 - 18.

- أسيوط 30 - 17.

- سوهاج 32 - 18.

- قنا 33 - 19.

- الأقصر 34 - 19.

- أسوان 35 - 20.

- الوادي الجديد 35 - 21.

- أبوسمبل 35 - 21.