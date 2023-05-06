ماذا تعرف عن موكب تتويج الملك تشارلز الثالث؟.. 60 طائرة للاحتفال

سينطلق الموكب من قصر باكنجهام، اليوم السبت، ويمر عبر «ذا مال» متجهًا نحو ميدان الطرف الأغر، ثم يسلك طريق وايتهول وشارع البرلمان، ويصل أخيرًا إلى الباب الغربي العظيم لكنيسة وستمنستر، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

60 طائرة للاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث

وسيكون هناك موكبين في شوارع العاصمة البريطانية، أحدهما سينقل الملك تشارلز والملكة كاميلا لمراسم التتويج في دير وستمنستر وهي «عربة اليوبيل الماسي»، والآخر «عربة الدولة الذهبية» يعود بهما إلى قصر باكنجهام في موكب ملكي ضخم بعد انتهاء المراسم التاريخية.

وبعد الخدمة سيكون هناك عرض أكبر للعودة إلى قصر باكنجهام، إذ سيظهر الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة في الشرفة ويشاهدون 60 طائرة، سيشمل الجسر العلوي الذي مدته ست دقائق السهام الحمراء الشهيرة وطائرات «إف-35» الحديثة.

وبسبب تحسين الخدمة سيكون الطريق نفسه أقصر بكثير من رحلة الملكة التي يبلغ طولها خمسة أميال إلى دير وستمنستر في عام 1953، وسيغادر الملك تشارلز قصر باكنجهام ويتوجه إلى المركز التجاري في مدرب الدولة لليوبيل الماسي، برفقة الحراسة السيادية لسلاح الفرسان المنزلي.

الملك تشارلز يخرج عن التقاليد

وسيمر الموكب عبر «أدميرالتي آرتش» قبل أن يتحول إلى «وايتهول» ويمشي إلى شارع البرلمان وإلى الدير، وسيعود باستخدام نفس الطريق البالغ طوله 1.3 ميل، ومن غير المألوف، سيجلس الملك تشارلز في عربة اليوبيل الماسي الملكية ولن يجلس في العربة الذهبية الملكية الأقدم، وهو ما يعد خروجًا عن التقاليد.