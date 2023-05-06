هل يؤثر تتويج الملك تشارلز على مباريات الدوري الإنجليزي؟

ملايين من المواطنين في بريطانيا وحول العالم، يتأهبون استعداداً لمشاهدة مراسم تتويج الملك تشارلز والملك القرينة كاميلا، اليوم في كنيسة ويستمنستر، ولكن وفقاً لمواعيد الاحتفال سيؤثر ذلك علي الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

الدوري الإنجليزي الممتاز

بالرغم من أن مراسم التتويج، ستبدأ في الساعة 11 صباحاً حتي ساعه 5 مساءًا، من المقرر أن يستمر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز كما هو مخطط له، دون تأجيل ولكن سيكون هناك بعض التعديلات.

في أبرز مباريات جولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، يستعد مانشستر سيتي لاستضافة فريق ليدز يونايتد، فيما سيسافر فريق تشيلسي إلى بورنموث، ويستقبل فريق نيوكاسل فريق أرسنال، ويستقبل فريق ليفربول فريق برينتفورد.

كيف سيتأثر الدوري الإنجليزي الممتاز بالتتويج؟

- بسبب مراسم التتويج الملكي المقررة يوم السبت، سيشهد هذا اليوم إقامة 5 مباريات فقط من أصل 10 مباريات مقررة في جولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي، فإن النصيب الأكبر من مباريات الجولة ستقام في أيام الأحد والإثنين، بحيث يضطر بعض الفرق إلى اللعب في هذين اليومين.

- لن يتم إقامة مباراة الظهيرة الشهيرة التي تنطلق في الساعة 12:30 بتوقيت لندن بسبب انطلاق مراسم التتويج الملكي التاريخي في الساعة الظهر بتوقيت لندن. وبالتالي، ستنطلق مباريات الجولة في الساعة 3:00 ظهرًا بتوقيت لندن، بعد انتهاء مراسم التتويج.

- تم تعديل جدول المباريات بسبب الحضور الكبير المتوقع لمراسم التتويج في لندن، حيث تم تأجيل مباراة وست هام ومانشستر يونايتد إلى اليوم الأحد، ومباراة فولهام وليستر سيتي إلى الإثنين. وتم إقامة مباراة واحدة في لندن يوم السبت بين توتنهام وكريستال بالاس.

- ستتم إضافة لحن «ليحفظ الله الملك» إلى ملاعب الأندية المستضيفة لأول مرة، بعد أن تواصلت رابطة الدوري الإنجليزي مع الأندية التي تخوض مباريات على أرضها واقترحت بشدة المشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية.