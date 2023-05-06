قصة كرسي تتويج الملك تشارلز.. صنع منذ 700 سنة

أعلن قصر باكنجهام عن استخدام مجموعة من الكراسي التاريخية في حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز ثالث، اليوم السبت، وكشف كذلك عن تفاصيل جديدة حول هذا الحدث الفخم والمهيب الذي يتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وفقًا لما نقلته شبكة «تيم أوت» البريطانية.

ويعد تاريخ كرسي التتويج أحد أثمن وأشهر قطع الأثاث في العالم، لقد مرت شهور من أعمال الحفظ قبل اليوم الكبير، لذا فمن العدل أن تحصل على بعض التقدير.

كم عمر كرسي التتويج؟

تم صنع الكرسي بأمر من إدوارد الأول في مطلع القرن الرابع عشر لإيواء حجر سكون المعروف باسم حجر القدر، والذي استولي عليه وأعادة من اسكتلندا، وقد راقبت التتويجات الملكية علي مدار الـ700 عام ماضية.

تم بناء قطعة أثاث من خشب البلوط خصيصًا بحيث كان حجر سكون مغلقًا بداخلها، ومع ذلك، بمرور الوقت تآكل الخشب وأصبح الحجر الآن أكثر انكشافًا، وتم تزيينه بأنماط من الطيور وأوراق الشجر والحيوانات وعلى ظهره يظهر شكل الملك مع قدميه على أسد، وفي الأصل تم تزيينها بورقة ذهبية ولكنها اختفت أيضًا بمرور الوقت.

وتمّ صنع 4 كراسي أسود مذهبة في عام 1727 لتحل محل تلك التي تمت إضافتها إلى الكرسي في أوائل القرن السادس عشر.

أين يتمّ الاحتفاظ بالكرسي؟

يُعرض الكرسي في دير وستمنستر، لكن حجر سكون يقيم عادة في قلعة إدنبرة بعد إعادته إلى اسكتلندا في عام 1996، وتمّ نقل الحجر إلى لندن وسيتمّ لم شمله بالكرسي خاصة في يوم تشارلز الكبير قبل العودة إلى الشمال.

من جلس على كرسي التتويج ؟

كرم العديد من المؤخرين الملكيين كرسي الملك إدوارد، وهو أول ملك يتفق المؤرخون على أنه جلس عليه للتتويج كان هنري الرابع في عام 1399.

ومنذ ذلك الحين، شغل جميع الملوك المتوجين من الملك هنري الثامن إلى الملكة فيكتوريا مقعدًا في العرش الخشبي، باستثناء الملكة ماري الثانية في 1689 التي اضطرت إلى استخدام نسخة طبق الأصل بينما جلس زوجها ويليام الثالث على النسخة الأصلية.