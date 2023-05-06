ما هو لغز «شرفة باكنجهام» في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث؟

تعد لحظة «الظهور على الشرفة» مناسبة مفصلية في المناسبات الملكية البريطانية الكبيرة، ولكن قبل ساعات من تنصيب الملك تشارلز اليوم السبت، لا نزال نجهل من سيكون على الشرفة في هذه اللحظة الحاسمة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

لحظة الظهور علي الشرفة

ويعد الأمر لغز، إذ يسود الغموض حول هوية أفراد العائلة الملكية الذين سيظهرون على «الشرفة» خلال حفل التتويج.

وبعد الانتهاء من مراسم التتويج الرسمية، سيتوجه الملك والملكة وأفراد العائلة الملكية الأخرى إلى شرفة قصر باكنجهام لإنهاء فعاليات الاحتفال اليومية.

وتعد «لحظة الظهور على الشرفة» مناسبة عائلية ملكية كبيرة، واشتهرت في السنوات الأخيرة بالاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الرسمي.

سبب عدم إعلان القصر عن أفراد العائلة المشاركة علي الشرفة

تداولت بعض التكهنات حول سبب عدم إعلان القصر حتى الآن عن أفراد العائلة الملكية الذين سيظهرون على الشرفة الشهيرة، اليوم، ويعتقد بعض الناس أن هذا الأمر قد يكون حيلة لتفادي عناوين الصحف.

وعلى الرغم من أن «لحظة الظهور على الشرفة» تبدو عادية للملايين، إلا أن العناصر التي ستكون على الشرفة تكشف للخبراء عن المجموعة الأساسية من «أفراد العائلة المالكة» الذين سيقومون بواجبات رسمية نيابة عن الملك خلال فترة حكمه المقبلة.

وبالإضافة إلى الملك والملكة، سيتضمن هؤلاء الأفراد أمير وأميرة ويلز، ودوق ودوقة إدنبرة، إلى جانب أفراد آخرين من العائلة المالكة مثل دوق ودوقة جلوستر ودوق كنت.