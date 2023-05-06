قادة المملكة المتحدة والنواب البريطانيون يشاركون في حفل تتويج الملك تشارلز

تتويج الملك تشارلز الثالث، والملكة كاميلا، اليوم، سيشارك نحو 40 عضوًا من أعضاء البرلمان و 40 من أقرانهم سيكونون في التتويج، بحسب ما ذكرته مجلة «تاون كانتري» الأمريكية.

وقد أرسلت بريطانيا 2200 تضمن أعضاء العائلة المالكة، وأفراد عائلة الملك تشارلز والملكة كاميلا، كما ضمنت الدعوات الشخصيات السياسية الرئيسية وقادة العالم.

شخصيات سياسية ستشارك بحفل تتويج الملك تشارلز

- ريشي سوناك وأكشاتا مورثي، رئيس وزراء المملكة المتحدة وزوجته.

- حمزة يوسف، الوزير الأول لإسكتلندا.

- مارك دراكفورد، الوزير الأول لويلز.

- نيكولاس ليونز، عمدة مدينة لندن.

- ريتشارد هولدن، عضو البرلمان عن شمال غرب دورهام؛ وغرد قائلاً: «يشرفني بشكل لا يصدق أن أحضر التتويج كواحد من أعضاء البرلمان القلائل الذين فازوا في الاقتراع لتمثيل مجلس العموم».

- أندرو كارتر، النائب عن وارينجتون ساوث

- بريندان أوهارا، عضو البرلمان عن أرجيل وبوت

- إيان بلاكفورد، عضو البرلمان عن روس وسكاي ولوكابر

- ميشيل أونيل، نائب رئيس شين فين

- أليكس ماسكي، رئيس جمعية أيرلندا الشمالية

- ليزلي هوج، الرئيسة التنفيذية لجمعية أيرلندا الشمالية

- السير جيفري دونالدسون، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي (DUP) في أيرلندا الشمالية

ومن أعضاء مجلس الوزراء:

- أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء ومستشار دوقية لانكستر.

- جيريمي هانت، المستشار.

- جيمس كليفرلي، وزير الخارجية.

- سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية.

- بن والاس، وزير الدفاع.

- ميشيل دونيلان، وزيرة العلوم والابتكار والتكنولوجيا.

- مايكل جوف، وزير الإسكان والمجتمعات المحلية.

- ستيف باركلي، وزير الصحة.

- بيني موردونت، اللورد رئيس المجلس وزعيم مجلس العموم.

- كيمي بادينوخ، وزير الأعمال والتجارة.

- تيريز كوفي، وزيرة البيئة.

- ميل سترايد، وزير العمل والمعاشات.

- جيليان كيجان، وزيرة التعليم.

- مارك هاربر، وزير النقل.

- أليكس تشالك، وزير العدل.

- لوسي فريزر، وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة.

- كريس هيتون هاريس، سكرتير أيرلندا الشمالية.

- أليستر جاك، سكرتير اسكتلندا.

- ديفيد تي سي ديفيز، سكرتير ويلز

- كير ستارمر، زعيم حزب العمال..

- ليندسي هويل، رئيسة مجلس العموم.

مشاركة رؤساء الوزراء السبعة السابقون

ومن المتوقع أيضًا أن يحضر رؤساء الوزراء السبعة السابقون الذين ما زالوا على قيد الحياة:

- ليز تروس.

- بوريس جونسون.

- تيريزا ماي.

- ديفيد كاميرون.

- جوردون براون.

- توني بلير.

- جون ميجور