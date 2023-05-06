انطلاق امتحانات المصريين في الخارج الفصل الدراسي الثاني.. رابط المنصة

انطلقت اليوم السبت، امتحانات المصريين في الخارج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، على موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط امتحانات المصريين في الخارج

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، رابط المنصة الإلكترونية لامتحانات المصريين في الخارج لصفوف النقل الفصل الدراسي الثاني 2023 وهي كالتالي:-

- رابط الدخول على منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج.

- الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط.

بدء الاختبارات الإلكترونية من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الساعة الرابعة عصرا.

- الطلاب المتخلفين عن اداء امتحان الفصل الدراسى الاول بداية من الساعة 5 مساءاً وحتى الساعه 11 مساءاً بتوقيت الدولة التي يؤدي بها.

- يتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية خلال التوقيتات المحددة، القيام بتحميل نسخة إلكترونية (PDF) لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتبارا من الساعة 12 مساءً ولمدة 24 ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة بشأن امتحانات المصريين في الخارج وهي:-

- لا يظهر للطالب الامتحانات بداخل قسم الـ exam paper في حالتين فقط:-

- الطالب لم يستطع دخول الامتحان الإلكتروني نظرا لظروف قهرية.

– الطالب الذي تمكن من دخول الامتحان الإلكتروني، ولكن أثناء الحل تعرض الطالب لي ظرف طارئ مثل (عطل بالإنترنت – عطل مفاجئ بالحاسوب – عطل كهربائي... الخ (وأخطر الوزارة عن طريق البريد الإلكتروني).