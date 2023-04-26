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امتحانات المصريين في الخارج.. تفاصيل تحميل أنشطة «المنصة الإلكترونية»

كتب:

منة عبده
10:51 ص | الأربعاء 26 أبريل 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.. أرشيفية

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.. أرشيفية

تسعى وزارة التربية والتعليم، لتوفير كافة التيسيرات أثناء عقد امتحانات المصريين في الخارج، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بدائل خاصة لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، لتجنب حدوث أي مشكلة تقنية أثناء الامتحانات.

إتاحة تحميل ملفات الأنشطة من خلال منصة الامتحانات الإلكترونية

وخلال الساعات الماضية، أعلنت المنصة الإلكترونية لامتحانات المصريين في الخارج، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تحميل ملفات الأنشطة لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي من خلال منصة الامتحانات الإلكترونية للمصريين في الخارج.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الطالب من خلال رابط المنصة الإلكترونية الخاصة بامتحانات المصريين في الخارج، يمكنه تحميل الامتحان وورقة الإجابة في الفترة المسائية، بعد اختيار المرحلة التعليمية والصف الدراسي، وذلك حال تعرضه لأي مشكلة تقنية.

خطوات تحميل ملفات الأنشطة عبر منصة الامتحانات الإلكترونية

وأوضحت المنصة الإلكترونية لأبناء المصريين في الخارج التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات تحميل ملفات الأنشطة لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي من خلال منصة الامتحانات الإلكترونية، والتي تتمثل في:

1- الدخول على متصفح «جوجل».

2- ثم كتابة sabroad.emis.gov.eg/exams في محرك البحث.

3- الدخول بإيميل الطالب.

4- إدخال كلمة السر الخاصة بالطالب. 

5- الضغط على «download». 

6- قم بطباعة الامتحان وحله.

7- أخيرا، قم برفع الملف على المنصة الإلكترونية بعد الانتهاء من حل الأسئلة. 

 

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.