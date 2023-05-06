تداول 10 آلاف طن و610 شاحنات بضائع عامة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن 10 سفن متواجدة على أرصفة موانيها، مشيرة إلى تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و610 شاحنات، و435 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، و295 شاحنة، و424 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، و315 شاحنة، و11 سيارة.

تداول 1500 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين «الحرية 2»، و«بوسيدون إكسبريس»، بينما استقبل الميناء أمس السفينتين «أمل» و«دليلة»، وغادرت السفينتان «الحرية 2» و«بوسيدون إكسبريس»، كما تمّ تداول 1500 طن بضائع، و236 شاحنة بميناء نويبع حيث يستقبل الميناء اليوم العبارة «أيلة»، بينما تغادر السفينتين سينا وبريدج.

واستقبل الميناء أمس السفينتين «بريدج» و«سينا»، وغادرت السفينتان «أيلة» و«سينا»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1780 راكبا بموانيها.