أدوار مهمة لـ37 شخصا في حفل تتويج الملك تشارلز.. من حمل الصولجان لتقديم الخاتم

يشارك أشخاص ذو أدوار احتفالية في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، والملكة كاميلا، بكنسية دير وستمنستر وسيكون لهم دور مهم في حفل التتويج، بحسب ما ذكرته مجلة «تون كانتري» الأمريكية.

هناك العديد من الأشخاص الذين سيشاركون في الحفل، وتشمل ما يلي:

- أنطونيا روميو، كاتبة التاج في المستشارية، وهي مسؤولة عن تسجيل التتويج.

- الأدميرال السير توني راداكين، رئيس أركان الدفاع، وسيعمل كرئيس شرطة إنجلترا لهذا اليوم.

- فرانسيس ديموك، مزارع، وسيحمل المعيار الملكي.

- سيحمل ضابط الصف إليوت تايسون لي، علم المملكة المتحدة.

كما سيحمل هؤلاء الرجال الأربعة معايير ربع سنوية للأسلحة الملكية ومعيار إمارة ويلز:

- هيو جروسفينور، دوق وستمنستر السابع.

- تشارلز باجيت، مركيز أنجلسي الثامن.

- نيكولاس الكسندر، إيرل كاليدون السابع.

- ألكسندر سكريمجور، إيرل دندي الثاني عشر، سيحمل ليون رامبارت من اسكتلندا.

هؤلاء الناس سيحملون شعارات الملك تشارلز في الموكب:

- السير جوردون ماسنجر، حاكم برج جلالة الملك في لندن: تاج سانت إدوارد بصفته اللورد هاي ستيوارد في إنجلترا.

- البارونة إليزابيث مانينغهام بولر: طاقم سانت إدوارد.

- ريتشارد سكوت، دوق بوكليوش العاشر ودوق كوينزبيري الثاني عشر: الصولجان مع الصليب.

- البارونة فلويلا بنيامين: الصولجان ويرسم علي رأسه شكل «الحمامة».

- السيدة إليزابيث أنيونو: الجرم السماوي.

- العميد أندرو جاكسون (حارس بيت الجوهرة): خاتم السيادة.

- ضابط الصف إيمي تايلور: سيف العرض.

- سيمون أبني هاستينجز، إيرل لودون الخامس عشر: التوتنهام الذهبي.

- اللورد رئيس المجلس، بيني موردونت: سيف الدولة.

- قائد الطيران المارشال اللورد الخوخ: سيف كورتانا المعروف باسم «سيف الرحمة».

- الرب ريتشاردز من هيرستمونكو: سيف العدالة الروحية.

- اللورد هوتون من ريتشموند: سيف العدالة الزمنية.

وبعد ذلك سيقدم هؤلاء الناس للملك الشعار:.

- روبرت فرانسيس جون كارينجتون، البارون السابع كارينجتون: توتنهام.

- البارون سيد كمال: التسليح.

- البارونة جيليان ميرون: الرداء الملكي.

- القس جون ماكدويل، رئيس أساقفة كنيسة أيرلندا في أرماغ: الجرم السماوي.

- البارون ناريندرا باتيل: الخاتم.

- إندارجيت سينغ، بارون ويمبلدون: قفاز التتويج.

- القس مارك سترينج، أسقف موراي، روس، وكيثنيس، والأسقفية بريموس من اسكتلندا: الصولجان مع الصليب

- القس أندرو جون، رئيس أساقفة ويلز: الصولجان مع الحمامة

- رئيس أساقفة كانتربري سيؤدي التتويج

هؤلاء الناس سيحملون شعارات الملكة كاميلا:

- البارونة (هيلينا) كينيدي شو: ستحمل عصا الملكة القرينة.

- الجنرال السير باتريك ساندرز: صولجان الملكة القرينة.

- تشارلز ويلسيلي، دوق ويلينجتون التاسع: تاج الملكة ماري.

- القس هون اللورد شارتر: خاتم الملكة القرينة.

وهؤلاء الأربعة سيقدمون للملكة كاميلا شعارها:

- القس روز هدسون ويلكين، أسقف دوفر: سيقدم عصا الملكة القرينة.

- القس هون و القس اللورد شارتر: سيقدم صولجان الملكة القرينة مع الصليب.

- العميد أندرو جاكسون: سيقدم خاتم الملكة القرينة.

- رئيس أساقفة كانتربري: وسيؤدي التتويج.

أفراد الجمهور

من المتوقع دعوة ممثلي الجمعيات الخيرية التي يدعمها الملك تشارلز والملكة كاميلا، لكن لم يتم الكشف عن هذه القائمة بعد، في أبريل السابق، شارك قصر باكنجهام أن 850 من ممثلي المجتمع والجمعيات الخيرية سيحضرون، بما في ذلك أكثر من 450 من الحاصلين على ميدالية الإمبراطورية البريطانية.