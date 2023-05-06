بث مباشر مجاني.. شاهد مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا

ينتظر الملايين حول العالم حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا المقرر أن تبدأ بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة، حيث بدأت الوفود بالتوجه إلى الشوارع المحيطة بقصر باكنجهام.

وفيما يلي، تستعرض موقع بوابة «الوطن» كيفية مشاهدة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته اليوم السبت على الانترنت أو عبر القنوات الناقلة للحفل، والتي جاءت على النحو التالي:

بث مباشر مجاني لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث

وتنقل قناة القاهرة الإخبارية مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث عبر قناتها على اليوتيوب في بث مباشر مجاني على الانترنت، وهو ما بدء بالفعل، وتعرض القناة مجموعة من اللقاءات مع الشخصيات العامة والوفود الرسمية قبيل بدء مراسم التتويج ويمكن متابعة الحفل من خلال الآتي:

كما يمكن متابعة حفل تتويج الملك تشارلز عبر ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية على التلفاز من خلال المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11747.

الاستقطاب: عمودي.

التصحيح : 4/3.

معدل الترميز : 27500.

التشفير : مفتوح.

جودة العرض: HD.

القنوات الناقلة لحفل تتويج الملك تشارلز

وجاءت القنوات التي أعلنت عن نقل مراسم تتويج الملك تشارلز في إنجلترا، عبر قناة BBC ويبدأ في تمام الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، ويتضمن البث موكب الملك تشارلز وكاميلا من قصر باكنجهام، وينتهي بعد نهاية موكب التتويج وظهور العائلة الملكية على الشرفة من قلعة وندسور.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فتقوم عدد من القنوات الإخبارية الكبرى، مثل قنوات ABC، CNN، NBC وغيرهم.