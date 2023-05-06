أسماء 38 مصابا في انقلاب أتوبيس على «صحراوي بني سويف الشرقي»

أصيب 38 شخصا بجروح وسحجات وكدمات، في حادث انقلاب أتوبيس منذ قليل، على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بني سويف، وجرى نقلهم للمستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

انقلاب أتوبيس على صحراوي بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس ببني سويف

وكشفت التحريات أسماء المصابين وهم: خالد محمد عبد الرازق 50 سنة، سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، مصاب بتهتك بالذراع الأيسر، وعلوية كامل محجوب 20 سنة، وسارة هشام بابكر 16 سنة، ومحمود عمر محمود 3 سنوات، ومهاب أنور إبراهيم 7 سنوات، ونجوى محمد عبد الكريم 38 سنة، وسامية بابكر زكريا 39 سنة، ونعيمة يوسف السيد 27 سنة.

كما أصيب محمد الطيب عبد الوهاب 32 سنة، والطيب عبد الوهاب محمد 70 سنة، وبثينة مهير محمد 60 سنة، وريماس أبو القاسم محمد 15 سنة، وعواطف عبد الله عيسى 26 سنة، وجيمان عبد الله عيسى 23 سنة، وأم كلثوم حسن دوكا 48 سنة، وفيصل عادل علي 8 سنوات، وروان عادل علي 3 سنوات، ونجوب صلاح صقر 48 سنة، وإيمان صلاح آل صدل 49 سنة، وطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مجهولة الاسم والعنوان مصابة بغيبوبة واشتباه ما بعد الارتجاج، وشادية بابكر زكريا 45 سنة، ودانيا أحمد حسن 11 سنة، ورباب حبيب الله 50 سنة.

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة أمنية عادل محمد 12 سنة، محمد عادل محمد 6 سنوات، يثرب علي الطيب 38 سنة، مرام إسماعيل صديق 26 سنة، عزام نادر علي 13 سنة، نور عبد اللاه محمد عثمان 24 سنة، فجر عبد اللاه محمد عثمان 19 سنة، ريم أبو القاسم محمد 17 سنة، عواطف نورين محمود 50 سنة، آمنة مصطفى عبد الجليل 56 سنة، حمزة عثمان عبيدي 11 سنة، تقوى حسن عثمان 59 سنة، حسن هشام بابكر 12 سنة، أريام هشام بابكر 9 سنوات، مصعب هشام بابكر يبلغ من العمر عام.

نقل المصابين للمستشفى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وأغلب إصاباتهم طفيفة بين كدمات وسحجات وجروح بسيطة، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.