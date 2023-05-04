«التنمية المحلية»: المحافظات تحدد تعريفة المواصلات الجديدة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ المحافظات بدأت في تحديد تعريفة الركوب والمواصلات بالنسبة للسرفيس وسيارات الأجرة والنقل العام والتاكسي، بواسطة لجان بكل محافظة، مختصة بتحديد تعريفة المواصلات وفق خط السير وعدد الركاب، ويتم التركيز على المواقف وخطوط السير ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام الأمور وتعالي حدوث أي مشكلات.

تعريفة المواصلات وفق خط السير

وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ محافظات مثل القليوبية والإسكندرية بدأت الإعلان عن تعريفة المواصلات، وتأتى باقى المحافظات تباعا اليوم، ويوجد متابعة مستمرة بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهاز السرفيس بكل محافظة والأحياء والمرور وكل الجهات المختصة، إذ توجد لجنة بكل محافظة لتحديد تعريفة المواصلات، وتحديد هامش ربح للسائق مع عدم الإضرار بالمواطنين والحد من أي تلاعب.

تعريفة الركوب المحددة

وأشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن تعريفة المواصلات بكل محافظة يتم وضع بانرات داخل المواقف، لتعريف المواطنين بالأسعار وإلزام السائقين بوضع استيكرات على السيارات بخطوط السير وتعريفة الركوب المحددة، للالتزام بها وعدم تقطيع المسافات، ومتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب ومنع أي تجاوزات، واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين على الفور.