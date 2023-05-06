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بيان سعودي أمريكي: بدء محادثات بين ممثلين عن الجيش السوداني و«الدعم السريع»

كتب:

محمد علي حسن
11:23 ص | السبت 06 مايو 2023
السعودية والولايات المتحدة الأمريكية

السعودية والولايات المتحدة الأمريكية

رحبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة اليوم السبت، وفق بيان السفارة السعودية. 

التأكيد على إنهاء الصراع في السودان

ووفق البيان، دعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهم تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات؛ لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، مشيدة جهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية. 

وحثت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية.

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بقلم محمد علي حسن